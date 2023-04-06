Спрос на подержанные иномарки растет – ассоциация

В марте украинский автопарк пополнили 14,2 тыс. ввезенных из-за рубежа подержанных легковушек - это на 6% больше, чем в феврале.

Об этом сообщает профильная ассоциация "Укравтопром".

"Наиболее популярным автомобилем среди ввезенного секонд-хенда остается Renault Megane. В течение месяца на украинские номера перешли 1155 авто этой модели", - говорится в сообщении.

Далее следует Volkswagen Golf - 1030 шт. Замыкает топ-3 Skoda Octavia - 820 шт.

Также в топ-5 месяца остались Volkswagen Passat (641 шт.) и Ford Focus (384 шт.).

Средний возраст подержанных авто, которые в марте перешли на украинские номера составляет 11 лет, а самым старым автомобилем был MERCEDES-BENZ S 1993 года выпуска, добавили в ассоциации.

Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине получили почти 39,2 тыс. подержанных легковых авто, ввезенных из-за рубежа, что в три с половиной раза больше реализации новых машин за тот же период.

Напомним:

В марте украинцы приобрели и зарегистрировали 4511 новых легковых авто, что в 8 раз больше, чем в аналогичный период в 2022 году.

В марте украинский автопарк пополнили 1908 автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV) - по сравнению с февралем количество впервые зарегистрированных в Украине электромобилей увеличилось на 13%.

Экономическая правда