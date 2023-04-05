Украинский рынок электромобилей омолаживается: топ-5 моделей марта

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В марте украинский автопарк пополнили 1908 автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV) - по сравнению с февралем количество впервые зарегистрированных в Украине электромобилей увеличилось на 13%.

Об этом сообщает профильная ассоциация "Укравтопром".

Отмечается, что из общего количества 1908 электромобилей, зарегистрированных в марте, 525 ед. - новых, и 1383 ед. - бывших в употреблении.

"Спрос на новые электромобили увеличился на 27%, а на импортированный секонд-хенд на 8%. Таким образом, доля новых машин в мартовских регистрациях BEV составила 28% против 24% в феврале", - говорится в сообщении.

Лидером рынка в марте среди новых электрокаров был Volkswagen ID.4 - 149 шт. На втором месте - DongGeng\Honda M-NV - 100 ед.

Замыкает топ-3 Volkswagen ID.6 - 28 ед. Также в топ-5 Honda e - 24 ед., и DongFeng M5 EV - 22 ед.

Среди впервые зарегистрированных подержанных электромобилей лидирует Nissan Leaf - 276 ед, далее следует Volkswaen ID.4 - 146 ед., замыкает топ-3 Tesla Model 3 - 137 ед.

Напомним:

В марте украинцы приобрели и зарегистрировали 4511 новых легковых авто, что в 8 раз больше, чем в аналогичный период в 2022 году.

Экономическая правда