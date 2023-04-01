За март украинцы приобрели более 4,5 тысячи новых авто
В марте украинцы приобрели и зарегистрировали 4511 новых легковых авто, что в 8 раз больше, чем в аналогичный период в 2022 году.
Об этом сообщает Ассоциация автомобилепроизводителей "Укравтопром".
Потребительская активность относительно предыдущего месяца на авторынке выросла на 21%.
В марте японская марка Toyota привлекла к себе больше всего покупателей - 648 регистраций.
Второй была французская марка Renault - 438 регистраций.
Третьей самой популярной маркой оказался Volkswagen - 432 проданных авто.
На четвертом месте BMW с результатом 355 ед.
Замыкает пятерку марта Skoda - 346 авто.
Кроссовер RENAULT Duster стал Бестселлером первого месяца весны на украинском рынке новых легковушек - 414 покупателей.
Отмечается, что всего в I кв. 2023 года в Украине было зарегистрировано 11,2 тыс. новых легковых автомобилей, почти столько же, что и в прошлом году.
Напомним:
В феврале украинцы приобрели 413 новых электромобилей - с января продажи выросли на 40%.
В феврале в Украине было реализовано более 2,7 тыс. новых легковых авто, по сравнению с февралем 2022 года рынок новых легковушек уменьшился почти вдвое, а относительно январского результата этого года - на 8%.
Экономическая правда.