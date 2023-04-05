Обеспеченное БЭБ возмещение средств превышает цифры прокуратуры в 17 раз - Мельник

В прошлом году Бюро экономической безопасности обеспечило возмещение по уголовным производствам 560 миллионов гривен, однако по отчетности Офиса генпрокурора - всего 33,3 миллиона гривен из-за разницы подходов.

Об этом сообщил глава БЭБ Вадим Мельник в колонке на ЭП.

Топ-чиновник поделился результатами работы Бюро - по инициативе ведомства были арестованы активы россиян более чем на 41 млрд грн и изъяты из оборота тысячи тонн нелегальной подакцизной продукции.

Кроме этого, по результатам продаж АРМА 42 тыс тонн арестованного БЭБ аммиака в бюджет поступило более 1,32 млрд грн. Из них на 600 млн. грн. приобретены военные облигации.

От арестованных ведомством вагонов "Укрзализныця" на конец 2022 года получила доход - 1,7 млрд грн.

"Только за 3 месяца этого года по всем уголовным производствам возмещено в бюджет 700 млн грн. Кстати, именно вокруг последней цифры больше всего манипуляций. Причина – разные формы отчетности", - добавляет Мельник.

По его словам, отчетность Офиса Генерального прокурора (форма государственной статистической отчетности N 1 СЛ) учитывает возмещение средств в бюджет только по завершенным уголовным производствам, которые уже направлены в суд.

Но часто возмещение происходит еще на этапе досудебного расследования. Последний пример – 605 млн гривен, которые уплатило ПАО "Укртатнафта" в период с декабря 2022 по февраль 2023 года, которые еще не отражены в этом статистическом отчете, ведь производство еще расследуется.

По отчетности, используемой ОГП, детективы Бюро в 2022 году обеспечили возмещение 33,3 млн грн, но фактически эта цифра в 17 раз выше – 560 млн грн. Эти средства уже работают на нашу экономику и нужды ВСУ", - резюмировал он.

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Напоминаем:

Бюро экономической безопасности сообщило о подозрении находящемуся под стражей бывшему директору "Укртатнафты" в уклонении от уплаты еще 687 миллионов гривен налогов. Компания дополнительно перечислит в бюджет неуплаченные средства.