Чому "не помічають" роботу Бюро економічної безпеки?

Дискусії на тему ефективності БЕБ не вщухають вже котрий місяць поспіль. Але що насправді відбувається у Бюро з кадровими призначеннями та ефективністю роботи й чому нас так часто критикують?

Бюро економічної безпеки — єдиний центральний орган виконавчої влади з правоохоронною функцією, становлення якого припало на повномасштабне вторгнення рф. Проте нам вдалося адаптуватися до цих реалій.

Результат – арештовані активи ворога на понад 41 млрд грн, вилучені з обігу тисячі тонн нелегальної підакцизної продукції.

За результатами продажу АРМА 42 тис тонн аміаку, який арештувало БЕБ, у бюджет надійшло понад 1,32 млрд грн. З них на 600 млн грн придбано військові облігації.

Від арештованих БЕБ вагонів, "Укрзалізниця" на кінець 2022 року отримала дохід - 1,7 млрд грн. Лише за 3 місяці цього року за всіма кримінальними провадженнями відшкодовано до бюджету 700 млн грн.

До речі, саме навколо останньої цифри найбільше маніпуляцій. Причина – різні форми звітності.

Звітність Офісу Генерального прокурора (форма державної статистичної звітності N 1 СЛ) враховує відшкодування коштів до бюджету лише за завершеними кримінальними провадженнями, які вже направлені до суду.

Але часто відшкодування відбувається ще на етапі досудового розслідування. Останній приклад – 605 млн гривень, які сплатило ПАТ "Укртатнафта" у період з грудня 2022 по лютий 2023 року, і які ще не відображені у цьому статистичному звіті, адже провадження ще розслідується.

Про це відомо членам ТСК (Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування можливих фактів порушень законодавства України посадовими особами Бюро економічної безпеки України, органів державної влади та інших державних органів, які здійснюють повноваження у сфері економічної безпеки, що могли призвести до зменшення надходжень до державного та місцевих бюджетів).

Їм надані платіжні документи, але деякі депутати вперто їх "не бачать", та продовжують маніпулювати цифрами. За звітністю, яку використовує ОГП, детективи Бюро у 2022 році забезпечили відшкодування 33,3 млн грн, але фактично ця цифра у 17 разів вища – 560 млн грн. Ці кошти вже працюють на нашу економіку та потреби ЗСУ.

Наразі штат БЕБ укомплектовано лише на 18%. Основна причина – обмежене фінансування. Втім, навіть за таких умов, нам вдалося забезпечити надходжень до бюджету більше, ніж було витрачено на утримання всього органу.

Взагалі сформувати Бюро у воєнний час не просто. І ще складніше виправляти помилки. Але ми це робимо. З минулої осені сформована нова команда детективів, почали працювати окремі територіальні управління, збільшилася кількість детективів та аналітиків і результати роботи зросли в рази.

До прикладу, за 2022 рік повідомлено 62 підозри, з них 49 за останні 4 місяці, до суду скеровано відповідно 29 та 19 обвинувальних актів.

До того ж треба розуміти, що йдеться про економічні злочини, розслідування яких потребує чимало часу, збору доказової бази, інших процесуальних дій.

Позитивна динаміка зберігається й у першому кварталі цього року. Активність аналітиків та детективів Бюро призводить до блокування схем вимивання грошей з держбюджету та збільшення сплати податків.

Яскравий приклад – це гемблінг. Схеми в гральному бізнесі працювали роками. Як тільки БЕБ розпочало відпрацьовувати порушення в ігровій сфері, надходження до бюджету від грального бізнесу зросли з 6,3 млн грн до 55-65 млн грн на день.

З "тіні" у легальну площину виведено майже 60% компаній ігорного ринку. Це кропітка робота, яка потребує часу, великої кількості процесуальних дій.

Завдяки співпраці з КРАІЛ минулого року було анульовано 2 ліцензії на проведення азартних ігор, обмежено доступ до 1 600 нелегальних гемблінгових сайтів, встановлено 119 терміналів, що працювали з порушеннями, перевіряється понад 2 млн карткових рахунків.

Що стосується нелегального ринку підакцизних товарів, зокрема тютюну, то за даними моніторингу Kantar Ukraine наприкінці 2022 року частка нелегальної тютюнової продукції в Україні зменшилася до 17.8%.

І ця тенденція зберігається. У тому числі завдяки роботі Бюро. Майже кожного дня викриваємо незаконні схеми обігу тютюнової продукції, підпільні цехи, вилучаємо обладнання та встановлюємо причетних. Останній приклад – вилучення партії цигарок для кальяну на Київщині на 100 млн грн.

Якщо на початку нашої роботи повідомлень про підозру було 3-4 в місяць, то зараз – 22-25. Аналогічно зросла кількість направлених до суду та розпочатих кримінальних проваджень.

І це еволюційний процес становлення та розвитку органу.

Але не варто забувати й про превентивну функцію Бюро. Тому, що завдання БЕБ не стільки покарати порушника, скільки не дозволити використати незаконну схему та вивести гроші з бюджету через несплату чи маніпуляції з податками, вартості закупівель та інші схеми. А також попередити, якщо бізнес наблизився до скоєння кримінального правопорушення.

Лише за перший квартал цього року завдяки роботі наших аналітиків вдалося зберегти 327 млн грн бюджетних коштів.

Це гроші, на які були завищенні ціни у тендерних закупівлях або суми договорів з сумнівними постачальниками. Після звернень БЕБ замовники відмовились від закупівель або змінили постачальників.

Ще 486 млн грн бюджет додатково отримав після відпрацювання детективами експорту зернової продукції. Це результат переведення тіньового обсягу в легальну площину.

БЕБ запобігло незаконному відшкодуванню ПДВ на суму 1,7 млрд грн у минулому році. Це той самий "схемний ПДВ", якого за деякими гучними заявами в державі вже начебто немає…

Саме в цих цифрах вимірюються реальна ефективність роботи БЕБ. І вони постійно зростають.

Але Бюро економічної безпеки завжди працюватиме в умовах тиску. Зокрема й політичного. Адже, викриваючи чергову схему, ми часто зачіпаємо інтереси чиновників, політиків чи представників, так званих бізнес-еліт, які не бажають працювати за законом.