L’Oréal покупает автралийский бренд косметики Aesop и присоединяется к "люксовым"

Французская L’Oréal согласилась приобрести австралийский бренд косметики класса люкс Aesop за 2,53 миллиарда долларов.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Соглашение завершает несколько месяцев переговоров, поскольку другие компании, включая частную инвестиционную компанию Permira и китайскую инвестиционную компанию Primavera Capital, также проявили интерес к австралийскому бренду, принадлежащему бразильской Natura & Co.

Таким образом, L’Oreal присоединяется к группе роскошных брендов, таких как Lancome и Yves Saint Laurent, поскольку французская компания делает ставку на продолжение движения к высококачественной косметике.

"Это соглашение знаменует собой изменение стратегии M&A L'Oreal, которая обычно ориентирована на последние месяцы компания L'Oreal купила Skinbetter Science, американский производитель кремов по уходу за кожей, которые распространяются через врачей, чтобы расширить еще один сегмент "активной косметики", с такими брендами, как La Roche-Posay и SkinCeuticals.

Для бразильской косметической фирмы Natura сделка поможет сократить задолженность и сосредоточиться на развитии других предприятий. Депозитарные расписки Natura в США выросли на 15% в конце торгов после объявления сделки. На торгах в Париже акции L’Oreal подорожали менее чем на 1%.

Напоминаем:

В марте прошлого года косметический гигант L'Oreal временно закрыл свои магазины и онлайн-магазины РФ из-за вторжения России в Украину.

В ноябре в Министерстве промышленности и торговли России утверждают, что бренды косметики и парфюмерии Lancome, Yves Saint Laurent и Giorgio Armani вернутся на российский рынок.

L'Oréal Group – крупнейший в мире производитель косметики, принадлежит швейцарской компании Nestle.