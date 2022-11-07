В уряді РФ кажуть, що виробник косметики L'Oreal відновить поставки в Росію

У Міністерстві промисловості та торгівлі Росії стверджують, що бренди косметики і парфумерії Lancome, Yves Saint Laurent та Giorgio Armani повернуться на російський ринок.

Про це пише російське прокремлівське агентство "РИА Новости" із посиланням на пресслужбу міністерства.

Зазначається, що міністерство заборонило паралельний імпорт парфумерії та косметики Lancome, Redken, Yves Saint Laurent, Giorgio Armani і Kerastase, оскільки ці бренди, за словами відомства, готові відновити поставки в Росію.

"Так, зазначені бренди внесено до винятків, і, відповідно, щодо них неможливий паралельний імпорт. Це стало можливим завдяки готовності компаній відновити постачання своєї продукції в Росію", - заявили у Мінпромторзі РФ.

У відомстві кажуть, що винятки набудуть чинності через три місяці - у тих, хто придбав продукцію за схемою паралельного імпорту, буде час, щоб ввезти її на територію Росії.

РФ внесла перераховані бренди до переліку паралельного імпорту на початку серпня. А в травні глава відомства Денис Мантуров заявяв про переговори щодо відновлення поставок косметичної продукції провідних виробників.

Французька косметична компанія L'Oréal, яка володіє брендами Lancome, Redken та Kerastase і лініями косметики та парфумерії Yves Saint Laurent та Giorgio Armani, заяву російської влади ще не коментувала.

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Нагадаємо:

У березні повідомлялось, що косметичний гігант L'Oreal тимчасово закриває свої магазини та онлайн-магазини РФ через вторгнення Росії в Україну.

L'Oréal Group - найбільший у світі виробник косметики, належить швейцарській компаніï Nestle.

Економічна правда