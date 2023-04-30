Украина экспортировала почти 90 тысяч МВт-ч электроэнергии за месяц

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Украина экспортировала за апрель 89,7 тыс МВт-ч электроэнергии 6-месячного перерыва.

Об этом говорится в данных на сайте сети системных операторов континентальной Европы ENTSO-E, передает "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что больше всего электроэнергии было экспортировано в Молдову - более 40 тыс. МВт-ч, в Польшу поступило 30,4 тыс. МВт-ч, а в Словакию - 19,2 тыс. МВт-ч.

"По Молдове трейдеры постепенно увеличивали бронированную мощность сечения для экспорта и в последние дни бронировали около 85-95% из 650 МВт предложенной часовой пропускной способности. На рынке утверждают, что большая часть поставленной в Молдову э/э дальше идет в Румынию", - говорится в сообщении.

"ДТЭК Западэнерго" осуществляет экспорт в Польшу 1800 МВт-ч в сутки, бронируя для этого максимальную на данный момент мощность пересечения - по 75 МВт в каждый час.

Пересечение в Словакию, единственное оплачиваемое трейдерами из-за большого интереса к этому направлению и конкуренции на нем, делили "ДТЭК Западэнерго", выкупавшее до 146 МВт из 200 МВт его часовой мощности, "ДЕ Трейдинг" (около 50 МВт), "ЭРУ Трейдинг", "Ле Трейдинг Украина", "ТЭС" и один раз госэнерготрейдер "ЭКУ", который выкупил 10 МВт в один час.

Напомним:

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, приняла решение о внеплановой проверке НЭК "Укрэнерго" из-за прекращения экспорта электроэнергии в Словакию.

"Укрэнерго" не предлагает с 21 апреля мощность для экспорта электроэнергии в Словакию, которая до этого составляла 200 МВт в час и всегда полностью выкупалась трейдерами.

Секретариат Энергосообщества рассчитывает на скорейшее восстановление экспорта электроэнергии в Словакию, которое приостановлено с 21 апреля.

В "Укрэнерго" заявили, что бесперебойному экспорту электроэнергии в страны Европы пока препятствует отсутствие порядка проведения совместных аукционов по доступу к межгосударственным сечениям, а утвердить такой порядок - ответственность НКРЭКУ.

Экономическая правда