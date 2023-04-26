"Укренерго" перевірять через зупинку експорту до Словаччини: збитки сягають до 20 млн на добу

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики й комунальних послуг, прийняла рішення про позапланову перевірку НЕК "Укренерго" через припинення експорту електроенергії до Словаччини.

Про це повідомляє пресслужба НКРЕКП.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні в середу, 26 квітня. Регулятор переврить дотримання НЕК "Укренерго" вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та Ліцензійних умов з передачі електричної енергії.

У Комісії зазначають, що ліцензіат не надав на запит регулятора у встановлений строк інформацію стосовно здійснених НЕК "Укренерго" кроків, організаційних заходів та процесів направлених на забезпечення проведення аукціонів з розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів за напрямком Україна – Словаччина.

Ситуація з припиненням експорту електричної енергії до Словаччини в НКРЕКП назвали позаштатною. Прибуток від експорту електроенергії є критично важливим для відновлення пошкодженої ворогом енергетичної інфраструктури, для підготовки до наступного опалювального сезону.

"Внаслідок зупинки експорту до Словаччини Україна втрачає близько 20 млн грн на добу", - зазначив Голова Комісії Костянтин Ущаповський під час засідання Комісії.

Наразі НКРЕКП вживає заходів для термінового відновлення експорту української електроенергії до Словаччини.

Нагадуємо:

"Укренерго" не пропонує з 21 квітня потужність для експорту електроенергії до Словаччини, яка до цього становила 200 МВт на годину та завжди повністю викуповувалась трейдерами.

Секретаріат Енергоспівтовариства розраховує на якнайшвидше відновлення експорту електроенергії до Словаччини, яке призупинено з 21 квітня.

У НКРЕКП заявили, що розглянуть питання проведення позапланової невиїзної перевірки "Укренерго" через те, що компанія не надала інформації на запит щодо заходів для проведення аукціонів з розподілу пропускної спроможності держперетинів за напрямком Україна – Словаччина.

В "Укренерго" заявили, що безперебійному експорту електроенергії до країн Європи наразі перешкоджає відсутність порядку проведення спільних аукціонів з доступу до міждержавних перетинів, а затвердити такий порядок - відповідальність НКРЕКП.

Економічна правда