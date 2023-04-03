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Гендиректор МАГАТЭ снова посетит РФ для обсуждения безопасности Запорожской АЭС

Понедельник, 3 апреля 2023, 20:07 - Алексей Павлыш

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в среду посетит российский анклав Калининград, чтобы обсудить вопросы безопасности Запорожской атомной электростанции.

Об этом пишет CNN со ссылкой на представителя агентства.

"Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси посетит Калининград в среду в рамках консультаций, направленных на обеспечение защиты Запорожской атомной электростанции в Украине во время военного конфликта", - сказал представитель МАГАТЭ.

Ситуация на оккупированной атомной станции не улучшилась, заявил ранее гендиректор МАГАТЭ, посетивший объект на прошлой неделе и указавший на усиление военной активности в этом районе.

Во время визита Гросси заявил, что пытается сформулировать "реалистичные, жизнеспособные предложения", которые были бы приемлемыми для обеих сторон.

Напомним:

Президент Владимир Зеленский посетил с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси Днепровскую ГЭС и обсудил с ним защиту Запорожской АЭС.

Ранее глава МАГАТЭ посещал Киев и Москву для переговоров осенью 2022 года.

Экономическая правда

АЭС МАГАТЭ Украина Россия война
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