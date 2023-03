Зеленский встретился с гендиректором МАГАТЭ: вместе посетили Днепровскую ГЭС

Президент Владимир Зеленский посетил с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси Днепровскую ГЭС и обсудил с ним защиту Запорожской АЭС.

Об этом Гросси написал в Twitter.

"Встретились с Владимиром Зеленским сегодня в Запорожье, где имели содержательный обмен мнениями по защите Запорожской АЭС и ее персонала. Я подтвердил полную поддержку МАГАТЭ ядерных объектов Украины", - написал Гросси.

I met 🇺🇦 @ZelenskyyUa today in Zaporizhzhya City & had a rich exchange on the protection of the #Zaporizhzhya NPP and its staff. I reiterated the full support of the @IAEAorg to #Ukraine ’s nuclear facilities. pic.twitter.com/fSPIMnYfhL

The #Dnieper hydroelectric station is an essential part of the system that sustains the nuclear safety of the #Zaporizhzhya nuclear power plant. 🇺🇦@ZelenskyyUa showed me the recent damage suffered by the dam pic.twitter.com/sOwEngvrx2