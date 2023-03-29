Гендиректор МАГАТЭ Гросси прибыл на оккупированную ЗАЭС

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси прибыл на Запорожскую АЭС - это его второй визит на станцию, с тех пор как ее оккупировали россияне.

Об этом сообщает "Энергоатом".

"На этот раз Рафаэль Гросси планирует увидеть, как изменилась ситуация на ЗАЭС, пообщаться с атомщиками, которые ее эксплуатируют, а также выступить гарантом ротации членов постоянной миссии Агентства, которая работает на Запорожской АЭС с сентября 2022 года", - говорится в сообщении.

Напомним:

Президент Владимир Зеленский посетил с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси Днепровскую ГЭС и обсудил с ним защиту Запорожской АЭС.

Ранее сообщалось, что генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси приедет на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС).

Экономическая правда