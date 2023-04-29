Эрдоган и Генсек ООН обсудили продолжение "зерновой инициативы"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, в ходе которого обсуждались война РФ против Украины и продолжение "зерновой инициативы".

Об этом сообщает директорат по коммуникации администрации президента Турции.

Отмечается, что Эрдоган подчеркнул важность продолжения Черноморской зерновой инициативы.

Также лидер Турции выразил готовность принять участие в составе межведомственной делегации в рабочей группе, которая будет создана в случае достижения договоренности по аммиакопроводу.

Кроме этого стороны обсудили возможности привлечения турецкой стороны к решению конфликта в Судане.

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Напомним:

Представители Украины и Турции в ходе встречи пришли к согласию о возобновлении регистрации и инспектирования судов, заходящих в украинские порты.

Поставки зерновых через "зерновой коридор" остаются приостановленными второй день день подряд, ведь РФ нарушает условия инциативы.

Российская сторона 17 апреля во второй раз заблокировала инспекции судов в территориальных водах Турции.

Вице-премьер Украины Александр Кубраков во вторник по приглашению турецкого министра обороны Хулуси Акара отправится в Турцию, чтобы обсудить Черноморскую зерновую инициативу.