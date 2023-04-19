Зернова ініціатива: Україна та Туреччина дійшли згоди щодо поновлення інспекцій

Представники України та Туреччини у ході зустрічі дійшли згоди щодо поновлення реєстрації та інспектування суден, що заходять до українських портів.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков за підсумками зустрічі з міністром оборони Туреччини Хулусі Акаром.

"Дійшли згоди щодо поновлення реєстрації та інспектування суден, що прибувають під завантаження українським збіжжям", – написав Кубраков.

Він нагадав, що з 10 квітня Росія припинила реєструвати новий флот на вхід до Чорного моря та відмовилась працювати за планами українських портів. Такі дії РФ зробили неможливим складання інспекційних планів та фактично зупинило вхід нових суден в рамках "зернової ініціативи".

Останні два дні, 17-18 квітня не було проведено жодної інспекції суден в Стамбулі, і навіть не було складено інспекційного плану.

Як зазначає Кубраков, у вівторок, 18 квітня, українська сторона запропонувала провести хоча б 2 інспекції вихідного та 2 інспекції вхідного флоту. Пропозицію підтримала турецька сторона, але її не втілили у життя через позицію РФ.

Віцепрем’єр підкреслив, що такими вимогами регулювати діяльність українських портів шляхом визначення суден, які можуть брати участь в ініціативі, РФ порушила офіційні процедури Спільного координаційного центру та умови зернової угоди зокрема.

"Вимоги контролювати та втручатися в роботу українських портів є неприйнятними для нас", – наголосив він.

Кубраков зазначив, що хоча інспекціі суден будуть поновлені, Україна продовжить робочі консультації з ООН та Туреччиною щодо шляхів забезпечення повноцінного виконання зернової угоди з дотримання зобов’язань всіх сторін та процедур СКЦ.





