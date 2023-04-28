Регуляторы США ведут переговоры о спасении First Republic Bank: может стать следующим банкротом

Чиновники США координируют срочные переговоры по спасению First Republic Bank, поскольку усилия частного сектора под руководством советников банка еще не достигли соглашения.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Собеседники агентства говорят, что Федеральная корпорация страхования вкладов (FDIC), Министерство финансов и Федеральная резервная система являются одними из правительственных органов, которые в последние дни начали организовывать встречи с финансовыми компаниями по поиску решения для проблемного кредитора.

В то время как правительство поддерживало контакты с First Republic и ее советниками в течение недель, его новое участие помогает привлекать больше сторон, включая банки и частные инвестиционные компании, за стол переговоров, добавил один из источников.

Однако рассматривает ли правительство США участие в спасении First Republic Bank частного сектора, непонятно. Один из источников сообщил, что участие правительства ободрило руководителей банка, когда они пытаются заключить соглашение, которое позволило бы избежать поглощения регуляторами США.

First Republic стала эпицентром регионального банковского кризиса в США в марте после того, как состоятельные клиенты, которых она привлекала для подпитки своего роста, начали снимать депозиты.

Два источника сообщили, что официальные лица США считают соглашение с частным сектором лучше, чем попадание First Republic под контроль FDIC.

Но многие предложенные варианты, включая продажу активов или создание "плохого банка", который бы изолировал его подводные активы, пока не привели к соглашению.

Любое решение должно обеспечить покрытие убытков First Republic или потенциального покупателя банка, если бы произошла транзакция. Эти убытки возникли бы из-за кредитного портфеля First Republic и портфеля ценных бумаг с фиксированным доходом, чьи низкодоходные активы были бы снижены для учета роста процентных ставок.

Собеседники издания отметили, что структура сделки, имеющей наилучшие шансы на спасение First Republic, — это механизм специального назначения, выделяющий часть активов кредитора для покупки другими банками.

Банки неохотно покупали эти активы по рыночной скидке, и First Republic надеется, что официальные лица США смогут убедить их поучаствовать или предоставить определенную государственную защиту для сделки.

CNBC сообщила со ссылкой на источники, что правительственные переговоры сейчас сосредоточены на подготовке к переводу First Republic под контроль FDIC, и что такой результат вполне возможен.

Во время конкурсного управления фонд FDIC возьмет на себя любые убытки, понесенные из-за приобретения подводных активов First Republic. Тогда FDIC возместит эти убытки со всех участвующих в ее схеме страхования банков без ущерба налогоплательщикам США.

"Мы ведем обсуждение со многими сторонами по поводу наших стратегических вариантов, продолжая обслуживать наших клиентов", – заявили в First Republic.

Акции First Republic в пятницу упали на 30% до 4,31 доллара. С начала регионального банковского кризиса в США 8 марта акции First Republic потеряли 95% от своей стоимости.

Напоминаем:

Акции американского банка First Republic во вторник упали почти на 50% после того, как стало известно о массовом снятии депозитов клиентами банка – теперь регуляторы США пытаются его стабилизировать.

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