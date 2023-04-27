Украина может не успеть экспортировать 12 млн тонн зерна до нового урожая: причины

Остатки украинского зерна, предназначенного для экспорта, составляют 12 млн тонн. Ввиду блокады на экспорт со стороны некоторых Европейских стран и нестабильности работы "зернового коридора", Украина может не успеть вывезти эту продукцию к новому урожаю.

Об этом сказал гендиректор "ИМК" Алекс Лисситса в ходе дискуссии "Запрет на импорт украинского зерна: последствия и пути разрешения кризиса", организованной CASE Украина совместно с ЭП.

"У нас на сегодняшний день есть остатков зерновых для экспорта около 12 млн тонн. Украина экспортировала за первые два месяца этого года плюс-минус 6 млн. тонн. Из них 3 млн тонн идут через Одесские порты, 2 млн тонн – через Дунай и 1 млн тонн – через западную границу", – рассказал он.

Лисситса отметил, что если бы беспрепятственно работал морской коридор и Дунайские порты, проблем с вывозом зерна из Украины не было бы.

"Но у нас пока ситуация совершенно непонятная с Дунаем, потому что у Румынии пока заняла позицию, что транзит разрешается, но в июне румыны будут вывозить свое зерно. К ним прибавятся Сербия и другие балканские страны, Венгрия. Поэтому будут ли там возможности для экспорта украинского зерна, пока неизвестно", - добавил он.

Кроме этого, неизвестно, что будет 18 мая: будет ли продолжена "зерновая инициатива" или нет. Поскольку россияне уже выдвигают новые требования.

Но факт в том, что оно все накопилось. У нас непонятная ситуация с Дунаем и Одессой и западной границей. И если останется только Дунай, то эти остатки 12 млн тонн нужно будет вывозить 6 месяцев, и мы переходим снова в новый сезон и все накладывается", - добавил он.

Напоминаем:

По состоянию на конец марта в Украине оставалось 28 млн тонн зерновых и бобовых культур.

Нацбанк снизил прогноз экспорта украинского продовольствия во втором квартале на 200 млн долл из-за действий по блокаде украинской агропродукции со стороны некоторых европейских стран.

В настоящее время пять стран ЕС, Польша, Болгария, Румыния, Словакия и Венгрия до 30 июня запретили импорт украинского продовольствия, прежде всего – зерна. Сначала Польша запретила и транзит украинского зерна своей территории, однако в конце прошлой недели транзит все же был разблокирован.

Экономическая правда