Hyundai готовится продать свои заводы в России - СМИ

Южнокорейский автопроизводитель Hyundai Motor Co планирует выйти из России и продать свои заводы казахстанской компании.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на южнокорейское СМИ MBC.

Переговоры о продаже заводов Hyundai в России находятся на завершающей стадии, отмечают в СМИ, и сейчас компания ждет окончательного одобрения от правительства РФ.

"Это правда, что продолжаются дискуссии о продаже, но еще ничего не решено", - заявили в Hyundai Motor, передает MBC.

В комментарии Reuters Hyundai Motor сообщил, что рассматривает различные сценарии будущего своего бизнеса в России, добавив, что пока никакого решения не принято.

Hyundai Motor вместе с дочерней компанией Kia Corp входит в топ-10 крупнейших автопроизводителей мира по объему продаж и производила в России около 200 тыс автомобилей в год, что составляет около 4% ее глобальных производственных мощностей.

Напоминаем:

Сообщалось, что южнокорейский автоконцерн Hyundai Motor Company рассматривает варианты приостановления деятельности в России, которые могут включать продажу своего тамошнего завода.

Автоконцерн Hyundai решил приостановить проект реконструкции бывшего автозавода General Motors в Петербурге, в который планировали вложить 36 млрд рублей.