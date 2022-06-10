Hyundai заморозив проєкт реконструкції заводу в Петербурзі на 36 мільярдів рублів – ЗМІ

Автоконцерн Hyundai вирішив призупинити проєкт реконструкції колишнього автозаводу General Motors в Петербурзі, в який планували вкласти 36 млрд рублів.

Про це пише видання "Діловий Петербург" з посиланням на джерела в галузі, знайомі з планами автоконцерну.

За словами співрозмовника, спочатку планувалося, що навесні почнеться реконструкція існуючих цехів заводу, однак від цих планів відмовилися. Будівництво нових корпусів, заплановане раніше, також зупинено.

Ззначається, що співрозмовники не назвали причини такого рішення.

Прес-служба Hyundai та комітету з промислової політики, інновацій та торгівлі Петербурга відмовилися від коментарів на запит видання.

Експерти припускають, що в нових економічних умовах Hyundai може переглянути концепцію цього інвестпроєкту та відмовитися від виробництва дорогих автомобілів через їхню незатребуваність.

Hyundai придбав підприємство у Шушарах (селище в районі Петербурга) у 2020 році. Очікувалося, що там з 2023 року випускатимуть кросовери Hyundai Tucson, Hyundai Palisade та Kia Sportage.

Підприємство планували назвати ХММР-2, а в його розвиток інвестувати 36 млрд рублів.

Економічна правда