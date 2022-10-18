Hyundai розглядає варіанти призупинення діяльності в Росії – ЗМІ

Південнокорейський автоконцерн Hyundai Motor Company розглядає варіанти призупинення діяльності в Росії, які можуть включати продаж свого тамтешнього заводу.

Про це пише Reuters із посиланням на південнокорейські ЗМІ.

"Багато заводів у Росії призупинили виробництво та звільнили працівників через брак високотехнологічного обладнання через санкції та відтік західних виробників після того, як Москва ввела збройні сили в Україну 24 лютого.

Hyundai Motor нещодавно представила керівництву звіт, в якому аналізує свої майбутні перспективи в Росії через складні умови роботи", - пише газета Dong-a Ilbo з посиланням на джерело в автомобільній промисловості.

Hyundai Motor не був доступний для коментарів, коли Reuters зв’язався з ним.

Hyundai Motor призупинила роботу на своєму російському заводі в березні, а нормативна документація компанії показала, що вона не продавала автомобілі в країні в серпні та вересні.

"Хоча все ще незрозуміло, що Hyundai буде робити зі своїм заводом у Росії, Hyundai має багато факторів, щоб фактично вийти з Росії, наприклад, фінансова ситуація та її відносини з Росією та Сполученими Штатами", - сказав аналітик Korea Investment & Securities Кім Джин У.

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Економічна правда