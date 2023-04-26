"Укрэнерго" проверят из-за остановки экспорта в Словакию: убытки составляют до 20 млн в сутки

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, приняла решение о внеплановой проверке НЭК "Укрэнерго" из-за прекращения экспорта электроэнергии в Словакию.

Об этом сообщает пресс-служба НКРЭКУ.

Соответствующее решение принято на заседании в среду, 26 апреля. Регулятор проверит соблюдение НЭК Укрэнерго требований нормативно-правовых актов, регулирующих функционирование рынка электрической энергии, и Лицензионных условий по передаче электрической энергии.

В Комиссии отмечают, что лицензиат не предоставил по запросу регулятора в установленный срок информацию относительно предпринятых НЭК "Укрэнерго" шагов, организационных мероприятий и процессов направленных на обеспечение проведения аукционов по распределению пропускной способности межгосударственных связей по направлению Украина – Словакия.

Ситуация с прекращением экспорта электрической энергии в Словакию в НКРЭКУ назвали внештатной. Прибыль от экспорта электроэнергии критически важна для восстановления поврежденной врагом энергетической инфраструктуры, для подготовки к следующему отопительному сезону.

"В результате остановки экспорта в Словакию Украина теряет около 20 млн грн в сутки", - отметил Председатель Комиссии Константин Ущаповский во время заседания Комиссии.

В настоящее время НКРЭКУ принимает меры по срочному возобновлению экспорта украинской электроэнергии в Словакию.

Напоминаем:

"Укрэнерго" не предлагает с 21 апреля мощность экспорта электроэнергии в Словакию, которая до этого составляла 200 МВт в час и всегда полностью выкупалась трейдерами.

Секретариат Энергосообщества рассчитывает на скорейшее возобновление экспорта электроэнергии в Словакию, которое приостановлено с 21 апреля.

В НКРЭКУ заявили, что рассмотрят вопрос проведения внеплановой невыездной проверки "Укрэнерго" из-за того, что компания не предоставила информацию по запросу о мерах для проведения аукционов по распределению пропускной способности госпересечений по направлению Украина – Словакия.

В "Укрэнерго" заявили, что бесперебойному экспорту электроэнергии в страны Европы препятствует отсутствие порядка проведения совместных аукционов по доступу к межгосударственным пересечениям, а утвердить такой порядок - ответственность НКРЭКУ.

Экономическая правда