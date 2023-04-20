Зупинка експорту електроенергії до Словаччини: регулятор може провести перевірку "Укренерго"

Енергорегулятор розгляне питання проведення позапланової невиїзної перевірки "Укренерго" через те, що компанія не надала інформації на запит щодо заходів для проведення аукціонів з розподілу пропускної спроможності держперетинів за напрямком Україна – Словаччина.

Про це повідомляється на сайті НКРЕКП.

Як зазначили в регуляторі, розподіл пропускної спроможності міждержавних перетинів регулюється ЗУ "Про ринок електричної енергії" (зокрема, статтею 43) та Порядком розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів, затвердженим Постановою НКРЕКП №763 від 3 квітня 2020 року.

"Стороною з українського боку, відповідальною за організацію, проведення та розподіл коштів від проведення аукціонів з розподілу пропускної спроможності, є оператор системи передачі НЕК "Укренерго".

Так само в кожній країні, з якою Україна має міждержавні перетини (Молдова, Польща, Словаччина, Угорщина та Румунія), відповідальним за розподіл пропускної спроможності міждержавних перетинів є оператор системи передачі (ОСП) відповідної країни", йдеться у позиції Комісії.

За оперативною інформацією, "Укренерго" проводить аукціони на пів години раніше за ОСП сусідніх країн, включаючи Словаччину, що не погоджено зі словацьким оператором, заявили в НКРЕКП.

Тому 19 квітня 2023 року словацький ОСП відмовився надавати доступ до свого міждержавного перетину з Україною до врегулювання цього питання з НЕК "Укренерго".

"Вирішення питання про проведення двосторонніх аукціонів за участі ОСП України та ОСП країни-контрагента має відбуватись в рамках існуючої нормативної бази, що приведена вище", - кажуть в Комісії.



У регуляторі додали, що 17 квітня направив в "Укренерго" запит щодо надання у строк до 19 квітня інформації "стосовно здійснених НЕК "Укренерго" кроків, організаційних заходів та процесів направлених на забезпечення проведення аукціонів з розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів за напрямком Україна – Словаччина".

Станом на 20 квітня "Укренерго" не надало інформації у строк, встановлений регулятором.

"У зв’язку з цим, на засіданні НКРЕКП 26.04.2023 буде розглянуто питання про проведення позапланової невиїзної перевірки НЕК "Укренерго", - йдеться у повідомленні.

Тим часом Секретаріат Енергоспівтовариства розраховує на якнайшвидше відновлення експорту електроенергії до Словаччини, яке призупинено з 21 квітня.

"Укренерго" не пропонує з 21 квітня потужність для експорту електроенергії до Словаччини, яка до цього становила 200 МВт на годину та завжди повністю викуповувалась трейдерами.

За європейськими правилами, системні оператори двох країн, які торгують електроенергією, ділять навпіл прибутки від розподілу міждержавного перетину.

Коли енергосистема України в березні 2022 року приєдналась до ENTSO-E, вона взяла на себе обов'язок синхронізувати правила проведення аукціонів з європейськими, але тоді був наданий річний лаг. Зараз же європейські оператори вимагають поділу прибутків.

Економічна правда