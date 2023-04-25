В Дії разрешили отменять шеринг автомобиля

В Дії доработали сервис, который позволяет поделиться техпаспортом на автомобиль, и добавили возможность отменить шеринг.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

Так, теперь автомобилем можно не только поделиться, но и отменить шеринг, если такой необходимости больше нет. Воспользоваться сервисом может как владелец авто, так и надлежащий пользователь.

Чтобы воспользоваться услугой, владельцы транспортных средств должны авторизоваться в Дії, выбрать в разделе "Услуги" шеринг авто и отменить шеринг.

Надлежащие пользователи могут инициировать отмену. Для этого необходимо авторизоваться в Дії, перейти в Меню свидетельства о регистрации транспортного средства и выбрать "Отказаться от пользования авто", после чего пошерить сформированный экран с запросом владельцу для подтверждения.

Отмена произойдет автоматически и техпаспорт исчезнет из Дії надлежащего пользователя, добавляют в Минцифры.

Напоминаем:

В марте в сервисе "Дія" запустили бета-тестирование отмены шеринга авто, принять участие в бета-тесте должны два человека - владелец авто и водитель, которого назначили надлежащим пользователем.

Летом прошлого года Министерство цифровой трансформации вернуло возможность поделиться техпаспортом на авто в приложении "Дія".





