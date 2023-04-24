Disney начинает вторую волну увольнений для сокращения расходов - СМИ

Walt Disney в понедельник начнет вторую волну масштабных увольнений в рамках сокращения 7 тысяч рабочих мест и экономии 5,5 миллиарда долларов на расходах.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Представители Disney рассказали, что компания сократит "несколько тысяч" рабочих мест до четверга, а последний раунд сокращений доведет общее количество сокращенных рабочих мест до 4000.

Согласно источникам, сокращения произойдут в бизнес-сегментах компании, включая Disney Entertainment, ESPN и Disney Parks, Experiences and Products, но не ожидается, что они повлияют на работников, работающих в парках и курортах.

Во внутренней записке говорится, что сообщения об увольнении будут продолжаться в течение следующих нескольких дней.

"Команда высшего руководства усердно работала над определением нашей будущей организации, и нашим главным приоритетом было правильно это сделать, а не быстро", — написали сопредседатели Disney Entertainment Алан Бергман и Дана Уолден в памятке для сотрудников.

Напоминаем:

О начале сокращений 7 тысяч сотрудников американской Walt Disney стало известно в конце марта.

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's временно закрывает свои офисы в США, поскольку готовится сообщить сотрудникам компании об увольнении в рамках более широкой реструктуризации компании.