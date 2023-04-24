Disney начинает вторую волну увольнений для сокращения расходов - СМИ
Walt Disney в понедельник начнет вторую волну масштабных увольнений в рамках сокращения 7 тысяч рабочих мест и экономии 5,5 миллиарда долларов на расходах.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Представители Disney рассказали, что компания сократит "несколько тысяч" рабочих мест до четверга, а последний раунд сокращений доведет общее количество сокращенных рабочих мест до 4000.
Согласно источникам, сокращения произойдут в бизнес-сегментах компании, включая Disney Entertainment, ESPN и Disney Parks, Experiences and Products, но не ожидается, что они повлияют на работников, работающих в парках и курортах.
Во внутренней записке говорится, что сообщения об увольнении будут продолжаться в течение следующих нескольких дней.
"Команда высшего руководства усердно работала над определением нашей будущей организации, и нашим главным приоритетом было правильно это сделать, а не быстро", — написали сопредседатели Disney Entertainment Алан Бергман и Дана Уолден в памятке для сотрудников.
Напоминаем:
О начале сокращений 7 тысяч сотрудников американской Walt Disney стало известно в конце марта.
Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's временно закрывает свои офисы в США, поскольку готовится сообщить сотрудникам компании об увольнении в рамках более широкой реструктуризации компании.