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McDonald's у США тимчасово закриє офіси для підготовки скорочень

Понеділок, 3 квітня 2023, 11:14 - Анастасія Жарикова

Мережа ресторанів швидкого харчування McDonald's тимчасово закриває свої офіси в США цього тижня, оскільки готується повідомити співробітників компанії про звільнення в рамках ширшої реструктуризації компанії.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Минулого тижня деякі міжнародні співробітники отримали внутрішній електронний лист, у якому McDonald's попросив їх працювати вдома з понеділка по середу, щоб він міг приймати кадрові рішення віртуально.

Скільки співробітників звільнять поки невідомо.

"Протягом тижня, починаючи з 3 квітня, ми оприлюднимо ключові рішення, пов’язані з ролями та рівнями персоналу в організації", — йдеться в повідомленні компанії.

Також компанія попросила співробітників скасувати всі особисті зустрічі з продавцями та іншими сторонніми сторонами в штаб-квартирі.

Нагадуємо:

Американська Walt Disney минулого тижня розпочала скорочення 7 тисяч працівників.

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Економічна правда
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