Disney планує до літа скоротити 7 тисяч працівників - ЗМІ

Американська Walt Disney цього тижня розпочне скорочення 7 тисяч працівників.

Про це повідомляє MarketWatch.

Першу невелику групу співробітників буде оповіщено про скорочення найближчими днями. Наступний раунд звільненя запланований на квітень, а завершити процес в компанії планують до літа.

Триетапне скорочення 4% штату в Disney називають частиною стратегічного перенастроювання компанії, яка включає важливі заходи щодо зниження витрат, необхідні для формування більш ефективного, скоординованого та оптимізованого підходу до нашої діяльності.

Нагадуємо:

Компанія Amazon у найближчі тижні звільнить ще 9 тисяч співробітників на додаток до попередніх скорочень - очікується, що останнє скорочення торкнеться підрозділів хмарних обчислень, реклами, кадрів та Twitch.