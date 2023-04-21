Новости 21 апреля: с переселенцев не будут взимать долги за коммуналку, НБУ усиливает надзор за банками

О долгах за коммуналку и переселенцах. Кабмин принял постановление о запрете взыскания коммунальной задолженности с переселенцев, которые выехали с временно оккупированных территорий или территорий, где идут боевые действия.

О банках. Национальный банк (НБУ) создает Департамент интегрированного надзора за банками и Отдел мониторинга связанных с банками лиц, чтобы усилить надзор на финансовым рынкои согласно требованиям МВФ.

О валюте. Национальный банк с 21 апреля расширил возможности банков осуществлять операции по продаже наличной иностранной валюты населению.

Об экспорте электроэнергии. В "Укрэнерго" заявили, что бесперебойному экспорту электроэнергии в страны Европы пока препятствует отсутствие порядка проведения совместных аукционов по доступу к межгосударственным сечениям, а утвердить такой порядок - ответственность НКРЭКУ.

О зерне. Румыния не будет запрещать в одностороннем порядке импорт украинского зерна и будет ждать, пока Европейская комиссия введет меры, направленные на помощь фермерам Центральной и Восточной Европы.

Эксклюзив ЭП

"Тихие гавани" для кровавых денег. Почему активы России на Западе не конфискуют?

Страны G7 до сих пор не смогли конфисковать российские деньги для восстановления Украины. Есть вероятность, что после войны они спокойно вернутся в Москву.(укр)