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Правительство запретило взимать долги за коммуналку с переселенцев

Пятница, 21 апреля 2023, 19:12 - Экономическая правда

Кабмин принял постановление о запрете взыскания коммунальной задолженности с переселенцев, которые выехали с временно оккупированных территорий или территорий, где идут боевые действия.

Об этом заявил во время заседания правительства премьер Денис Шмыгаль.

По его словам, речь идет исключительно о задолженности, которая накопилась после начала полномасштабного российского вторжения.

"Справедливое решение, которое будет действовать до конца военного положения.

Одновременно одобряем проект закона о компенсации убытков предприятиям, которые поставляют электричество, газ, воду и тепло в прифронтовые или временно оккупированные территории. Вскоре мы освободим все наши земли, а потому важно сейчас сохранить способность работы критической инфраструктуры в условиях военного времени", - написал Шмыгаль.

Как добавили в Минреинтеграции, запрет распространяется на территории, где ведутся боевые действия или временно оккупированы РФ.

"Речь идет о лицах, которые были вынуждены покинуть свои дома и эвакуировались в более безопасные регионы.

Потребители должны предоставить поставщику коммунальных услуг или управляющему многоквартирного дома документы, подтверждающие их отсутствие в доме. Это прежде всего справка внутренне перемещенного лица, документ о временном убежище в иностранном государстве или документы с работы, по лечению, обучению, прохождению военной службы", - заявили в министерстве.

Экономическая правда

Кабмин долги комуслуги
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