НБУ разрешил банкам продавать населению больше валюты

Национальный банк с 21 апреля расширил возможности банков осуществлять операции по продаже наличной иностранной валюты населению.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Так, при расчете объема наличной иностранной валюты, которую банк может продать на валютном рынке, будет учитываться не 100%, а 120% объема покупки безналичной валюты у населения, начиная с 13 апреля 2022 года.

Отмечается, что соответствующие изменения направлены на сохранение благоприятной ситуации на валютном рынке.

Кроме того, Нацбанк предоставляет возможность е-резидентам (после уплаты налогов в Украине) переводить на их счета за рубежом средства в иностранной валюте, полученные на счета в украинских банках от нерезидентов (за предоставленные услуги или работы).

В НБУ отметили, что соответствующие изменения не окажут давления на валютный рынок и международные резервы Украины, ведь в рамках таких операций не будет происходить покупки иностранной валюты - перевод будет осуществляться за счет иностранной валюты, полученной е-резидентом из-за рубежа.

"Реализация проекта е-резидентства будет способствовать привлечению дополнительных доходов в государственный бюджет, популяризации Украины как мирового IT-бренда и повышению украинских позиций в международных рейтингах", - добавили в пресс-службе регулятора.

Экономическая правда