Henkel продает бизнес в РФ местному консорциуму за 600 миллионов евро

Немецкий химико-промышленный концерн Henkel подписал соглашение о продаже своего бизнеса в России консорциуму местных инвесторов.

Об этом говорится в заявлении компании.

Концерн напомнил, что в апреле 2022 года объявил о решении выйти из России.

В консорциум, который покупает бизнес Henkel в России, вошли Augment Investments, Kismet Capital Group и Elbrus Services. "Все покупатели имеют налаженные и долгосрочные деловые отношения в западных странах и не подпадают под санкции ЕС или США", - говорится в сообщении.

Согласованная цена покупки составляет 54 миллиарда рублей, что соответствует примерно 600 миллионам евро. Соответствующие российские органы власти уже одобрили транзакцию; окончательное закрытие сделки еще не произошло, добавили в компании.

Напоминаем:

Немецкая Henkel пообещала прекратить деятельность в России до конца первого квартала.

Немецкая компания Henkel AG намерена продать бизнес в России в первом квартале.

Ранее сообщалось, что немецкий химико-промышленный концерн Henkel планирует окончательно уйти из России до конца 2022 года, работа по выходу из российского бизнеса продолжается.

Немецкий химико-промышленный концерн Henkel перевел российские и белорусские активы в категорию "на продажу".

В апреле 2022 года Henkel заявляла о решении инициировать процесс ухода компании с российского рынка.

В портфель брендов Henkel входят марки Persil, Bref, Pril, "Ласка", Schwarzkopf, Syoss, Fa, C.eresit, клеи "Момент", Loctite и т.д.

Экономическая правда