Henkel хочет продать бизнес в России до конца первого квартала года

Немецкая компания Henkel AG намерена продать бизнес в России в первом квартале.

Об этом заявил гендиректор Карстен Кнобель в интервью журналу WirtschaftsWoche, передает Интерфакс-Украина.

"Мы стремимся к завершению (продаже – ЭП) в первом квартале 2023 года. Мы проводим последние переговоры", - сказал он.

Он добавил, что процесс выхода из рынка очень сложен, а контракт подписывается не просто покупателем и продавцом.

По его словам, есть большое количество требований со стороны российских властей, которых необходимо соблюдать.

Компания уже списала 200 млн евро потерь в России. В отчетности Henkel сделки в РФ оценены примерно в пол млрд евро.

"В нынешних условиях мы, безусловно, не сможем реализовать бизнес по его реальной стоимости. Последующие списания зависят от того, какой будет цена продажи", - добавил СЕО Henkel.