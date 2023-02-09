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Henkel хочет продать бизнес в России до конца первого квартала года

Четверг, 9 февраля 2023, 18:11 - Анастасия Жарикова

Немецкая компания Henkel AG намерена продать бизнес в России в первом квартале.

Об этом заявил гендиректор Карстен Кнобель в интервью журналу WirtschaftsWoche, передает Интерфакс-Украина.

"Мы стремимся к завершению (продаже – ЭП) в первом квартале 2023 года. Мы проводим последние переговоры", - сказал он.

Он добавил, что процесс выхода из рынка очень сложен, а контракт подписывается не просто покупателем и продавцом.

По его словам, есть большое количество требований со стороны российских властей, которых необходимо соблюдать.

Компания уже списала 200 млн евро потерь в России. В отчетности Henkel сделки в РФ оценены примерно в пол млрд евро.

"В нынешних условиях мы, безусловно, не сможем реализовать бизнес по его реальной стоимости. Последующие списания зависят от того, какой будет цена продажи", - добавил СЕО Henkel.

Напоминаем:

Ранее сообщалось, что немецкий химико-промышленный концерн Henkel планирует окончательно уйти из России до конца 2022 года, работа по выходу из российского бизнеса продолжается.

Немецкий химико-промышленный концерн Henkel перевел российские и белорусские активы в категорию "на продажу".

В апреле 2022 года Henkel заявляла о решении инициировать процесс ухода компании с российского рынка.

В портфель брендов Henkel входят марки Persil, Bref, Pril, "Ласка", Schwarzkopf, Syoss, Fa, C.eresit, клеи "Момент", Loctite и т.д

компании Россия
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