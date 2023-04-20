Google планирует в ближайшие месяцы интегрировать ИИ в свой рекламный бизнес – FT

Google планирует интегрировать генеративный искусственный интеллект (ИИ) в свой рекламный бизнес в течение ближайших месяцев, поскольку крупные технологические группы спешат включить эту революционную технологию в свои продукты.

Об этом пишет Financial Times.

Согласно внутренней презентации для рекламодателей, с которой ознакомилось издание Financial Times, компания, принадлежащая Alphabet, намерена начать использовать искусственный интеллект для создания новых рекламных объявлений на основе материалов, подготовленных маркетологами-людьми.

"Генеративный ИИ открывает мир творчества", - говорится в презентации под названием "Реклама на основе ИИ 2023".

Google уже использует ИИ в своем рекламном бизнесе для создания простых подсказок, которые поощряют пользователей покупать товары. Однако интеграция ИИ последнего поколения, на котором также работает чат-бот Bard, означает, что компания сможет создавать гораздо более сложные кампании, похожие на те, что создают маркетинговые агентства.

Согласно презентации, рекламодатели могут предоставлять "креативный" контент, такой как изображения, видео и текст, касающийся конкретной кампании. Затем искусственный интеллект "ремиксирует" этот материал, чтобы генерировать рекламу на основе аудитории, которую она стремится охватить, а также других целей, таких как цели продаж.

Один из источников, знакомый с презентацией Google, заявил, что они обеспокоены тем, что этот инструмент может распространять дезинформацию, поскольку текст, созданный чат-ботами с искусственным интеллектом, может уверенно утверждать неправду.

"Он оптимизирован для привлечения новых клиентов и не имеет никакого представления о том, что является правдой", - сказал собеседник.

Google сообщил FT, что планирует установить надежные предохранители для предотвращения таких ошибок, известных как "галлюцинации", когда в ближайшие месяцы будет разворачивать свои новые функции генеративного ИИ.

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