СБУ арестовала газ Новинского на 144 миллиона

Суд по материалам Службы безопасности Украины наложил арест на 18 млн кубометров газа стоимостью более 144 млн грн, принадлежавших компаниям подсанкционного олигарха Вадима Новинского.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Компании Новинского хранили в хранилищах АО "Укртрансгаз" 18 млн кубометров газа, на которые и был наложен арест.

По данным СБУ, компании олигарха пытались отстранить этот газ в пользу третьих лиц во избежание санкций Совета национальной безопасности и обороны. Так, Новинский перерегистрировал собственные газодобывающие предприятия на нескольких аффилированных лиц, которые непосредственно связаны с РФ.

Для реализации схемы он привлек подконтрольных частных нотариусов и государственных регистраторов. Сотрудники СБУ разоблачили преступную схему и заблокировали ее.

Общая стоимость арестованных объемов голубого топлива превышает 144 млн грн, отмечают правоохранители.

В рамках уголовного производства по ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору) продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

Напоминаем:

С января экс-нардеп Вадим Новинский находится под украинскими санкциями. Накануне соответствующего решения СНБО инвестиционно-промышленная группа Smart Holding объявила о смене собственника, которым до того момента был Новинский.

Ранее Служба безопасности Украины и Офис генпрокурора заявили об аресте имущества подсанкционного пророссийского олигарха Вадима Новинского, который причастен к пособничеству стране-агрессору.