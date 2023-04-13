СБУ арештувала майно Новинського на понад 3,5 мільярда

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Служба безпеки України та Офіс генпрокурора заявили про арешт майна підсанкційного проросійського олігарха Вадима Новинського, який причетний до пособництва країні-агресору.

Про це повідомляють пресслужби СБУ та ОГП.

До списку заблокованих активів входять корпоративні права на 40 українських підприємств та 30 газових свердловин, де видобувають промислові обсяги блакитного палива. Загальна сума арештованого майна становить більше ніж 3,5 млрд грн, заявили в СБУ.

"Встановлено, що для уникнення санкцій РНБО Новинський намагався перереєструвати власні індустріальні об’єкти на декілька афілійованих комерційних структур.

Для реалізації оборудки він залучив підконтрольних приватних нотаріусів і державних реєстраторів. Наразі, за матеріалами СБУ, Мін’юстом вже скасовано незаконні дії реєстраторів щодо низки підприємств олігарха", - підкреслили у відомстві.

"У ході розслідування встановлено, що бізнесмен, після застосування до нього персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних санкцій, здійснив перереєстрацію належних йому підприємств на підконтрольних осіб. Це іноземці, які мають безпосередній зв’язок з державою-агресором", - додали в ОГП.

У СБУ також додали, що у кримінальному провадженні за ст. 111-2 (пособництво державі-агресору), співробітники СБУ провели обшуки в офісних приміщеннях підприємств, а також за місцями роботи та проживання фігурантів.

"Під час обшуків виявлено документи, печатки компаній-нерезидентів та прокремлівську релігійну літературу. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності", - йдеться у повідомленні.

Економічна правда