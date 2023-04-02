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UBS сократит 20-30% персонала на после поглощения Credit Suisse

Воскресенье, 2 апреля 2023, 16:33 - Игорь Пилипив

UBS Group сократит свой персонал на 20-30% после завершения поглощения Credit Suisse.

Об этом сообщает Bloomberg.

В целом планируют сократить 36 тыс работников по всему миру.

Так, в Швейцарии будет уволено 11 тыс работников. На конец 2022 года в двух кредиторов вместе работало почти 125 тыс человек, причем около 30% от общего количества в Швейцарии.

Публично UBS заявил, что предоставит разъяснения по сокращению рабочих мест, как только это станет возможным. Хотя было понятно, что значительные сокращения произойдут, кредитор рассматривает удержание талантов как значительную часть рисков, связанных с реализацией поглощения.

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Напомним:

Международный инвестиционный банк UBS AG рассматривает возможность поглощения своего швейцарского конкурента Credit Suisse, который находится в затруднительном положении, для стабилизации мировой банковской системы.

UBS Credit Suisse
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