UBS розглядає можливість поглинання Credit Suisse на тлі побоювань поширення банківської кризи

getty images

Міжнародний інвестиційний банк UBS AG розглядає можливість поглинання свого швейцарського конкурента Credit Suisse, який перебуває у скрутному становищі, задля стабілізації світової банківської системи.

Про це пише Reuters.

Credit Suisse є найбільшим банком, що опинився в пастці ринкових потрясінь, спричинених крахом американських кредиторів Silicon Valley Bank та Signature Bank минулого тижня, під час якого швейцарський банк втратив чверть своєї біржової вартості.

Видання зазначає, що влада швейцарії почала тиснути на UBS щодо поглинання свого місцевого конкурента. План може передбачати, що швейцарський уряд запропонує гарантії від ризиків, а швейцарський бізнес Credit Suisse може бути відокремлений.

UBS, Credit Suisse і швейцарський фінансовий регулятор FINMA відмовилися від коментарів.

Американський фінансовий гігант BlackRock (BLK.N) заявив, що не планує і не зацікавлений у конкурентній боротьбі за Credit Suisse, а агентство Bloomberg повідомило, що Deutsche Bank розглядає можливість купівлі деяких активів банку.

Ціна акцій Credit Suisse різко зросла протягом тижня, і банк був змушений звернутися за фінансуванням до центрального банку на суму 54 млрд доларів.

Настрої у Швейцарії, яка довгий час вважалася іконою банківської стабільності, були задумливими, оскільки керівники боролися за майбутнє найбільших кредиторів країни.

Credit Suisse входить до числа найбільших світових компаній з управління капіталом і вважається одним з 30 глобальних системно важливих банків, банкрутство якого спричинило б хвилі потрясінь у всій фінансовій системі.

Нагадаємо:

Credit Suisse звернулася до Національного банку Швейцарії з проханням про позику у 54 млрд доларів та пропозицією викупити частину боргу банку, аби вистояти нестабільність у світовій фінансовій системі.

Глава найбільшого акціонера групи Credit Suisse, Національного банку Саудівської Аравії, заявив, що не купуватиме більше акцій швейцарського банку з регуляторних міркувань.