ОПЕК+ не уменьшит добычу нефти из-за потрясений на рынке, вызванных банковским кризисом

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Организация стран-экспортеров нефти ОПЕК+ все еще считает, что лучшим ответом на растущую неопределенность на нефтяном рынке является удержание своих позиций по добыче.

Об этом пишет Bloomberg.

В прошлом месяце банковский кризис привел к падению фьючерсов на нефть до 15-месячного минимума около 70 долларов за баррель в Лондоне. Тогда появились предположения, что Саудовская Аравия и ее партнеры могут вмешаться, чтобы поддержать рынок, сократив добычу.

Но, несмотря на все потрясения, ОПЕК+ демонстрирует все признаки того, что она сохраняет спокойствие. Саудовцы публично заявили, что коалиция из 23 стран должна поддерживать уровень добычи на стабильном уровне в течение всего года.

Опасения относительно финансового заражения отступают, и внимание вновь возвращается к восстановлению спроса на нефть в Китае, а также к давлению на добычу в России после ее вторжения в Украину. Фьючерсы на нефть резко выросли почти до 80 долларов за баррель.

Перспективы нефтяного рынка, с которыми сталкивается Организация стран-экспортеров нефти и ее партнеры, остаются мрачными.

"Уверенность в том, что цены вернутся к 100 долларам за баррель, которая была распространена в нефтяной отрасли в начале года, развеялась, поскольку российский экспорт оказался устойчивым к международным санкциям. Похоже, что в этом квартале мировое предложение будет избыточным", - говорится в сообщении.

Отмечается, по данным Международного энергетического агентства в Париже, мировой спрос на нефть в этом году вырастет до рекордных 102 млн баррелей в день, что приведет к дефициту на рынке летом этого года.

Кроме того, РФ, которая является членом ОПЕК+, объявила о сокращении добычи на 500 000 баррелей в день в этом месяце в ответ на санкции и пообещала удержать это сокращение до июня.

Также дальнейшие перебои ощущаются в Ираке, который является членом ОПЕК. Возобновленный юридический спор между Багдадом и северным курдским регионом страны блокирует около 400 000 баррелей нефти в день, которые обычно поступали бы через Турцию на международные рынки.

Напомним:

Цены на нефть выросли более чем на 1% в среду, 15 марта, восстановившись после падения предыдущего дня, после того, как ОПЕК пересмотрела прогноз потребления в Китае в сторону увеличения.

Китай покроет почти половину нынешнего роста спроса на нефть после смягчения ковидных ограничений, но сокращение производства ОПЕК + может вызвать дефицит нефтепродуктов во втором полугодии.