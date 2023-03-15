Ціни на нафту відіграють втрати після того, як ОПЕК підвищила прогноз попиту в Китаї

Ціни на нафту виросли більш ніж на 1% в середу, відновившись після падіння попереднього дня, після того, як ОПЕК переглянула прогноз споживання в Китаї в бік збільшення.

Про це пише Reuters.

Як змінились ціни

Ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 1,04 долара, або на 1,3%, до 78,49 долара за барель до 07:10 за Гринвічем.

Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate (WTI) зросли на 98 центів, або на 1,4%, до 72,31 долара за барель. У вівторок ціни на нафту впали більш ніж на 4% до тримісячного мінімуму.

Причини зміни цін

"Ринок нафти самостійно відскочив після нещодавніх різких втрат", - сказав Тошитака Тадзава, аналітик Fujitomi Securities Co Ltd, додавши, що деякі інвестори скористалися падінням, щоб знайти вигідні пропозиції.

"Підтримку також надало підвищення ОПЕК прогнозу попиту на нафту в Китаї, хоча інвестори все ще занепокоєні каскадною фінансовою кризою після нещодавнього краху американських банків", - сказав він, зазначивши, що за тим, чи зможе WTI утриматись вище 70 доларів за барель, зараз уважно спостерігають.

Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) у вівторок ще більше підвищила прогноз зростання попиту на нафту в Китаї у 2023 році через послаблення обмежень у зв'язку з COVID-19, хоча і залишила загальний світовий попит на колишньому рівні, посилаючись на потенційні ризики для світового зростання.

Китайські нафтопереробні заводи переробили на 3,3% більше нафти за перші два місяці 2023 року в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, свідчать дані, опубліковані в середу.

Банкрутство банків Silicon Valley Bank та Signature Bank викликало занепокоєння щодо ризиків для інших банків після різкого підвищення процентних ставок Федеральною резервною системою США в минулому році.

Це також викликало спекуляції щодо того, чи зможе центральний банк сповільнити темпи посилення монетарної політики.

У вівторок дані по інфляції в США збіглися з очікуваннями, що посилило ставки на менш значне підвищення процентної ставки ФРС на засіданні наступного тижня.

Запаси сирої нафти в США зросли приблизно на 1,2 млн барелів за тиждень, що закінчився 10 березня, згідно з опитуванням Reuters, в той час як запаси палива скоротилися, повідомляють ринкові джерела з посиланням на дані Американського інституту нафти, опубліковані у вівторок.

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Економічна правда