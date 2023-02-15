У другому півріччі 2023 у світі може виникнути дефіцит нафтопродуктів - МЕА

Китай покриє майже половину цьогорічного зростання попиту на нафту після пом'якшення ковідних обмежень, але скорочення виробництва ОПЕК+ може спричинити дефіцит нафтопродуктів в другому півріччі.

Про це повідомило Міжнародне енергетичне агентство (МЕА), передає Reuters.

"Прогнозується, що поставки з ОПЕК+ скоротить Росією, яка перебуває під тиском санкцій. Здається, що світова пропозиція нафти перевищуватиме попит протягом першої половини 2023 року, але баланс може швидко змінитися до дефіциту, оскільки попит відновиться, а видобуток у Росії припиниться", - йдеться в щомісячному нафтовому звіті паризького агентства.

Міжнародні санкції проти Росії, спрямовані на те, щоб позбавити її коштів після того, як вона вторглася в Україну, поки що мало вплинули на її експорт нафти, який у січні знизився лише на 160 тис барелів на добу порівняно з довоєнним рівнем.

Але видобуток скоротиться приблизно на 1 млн барелів на добу видобутку до кінця першого кварталу, після європейської заборони на морський імпорт і міжнародних санкцій щодо обмеження цін, додали в МЕА.

Нагадуємо:

Запроваджена країнами Великої сімки стеля цін на російську нафту позбавила РФ 8 млрд доларів надходжень у січні.