Meta проведет очередную волну массовых сокращений – СМИ

Компания Meta в среду проведет очередную волну массовых увольнений - они затронут широкий круг технических команд, в том числе работающих над Facebook, Instagram, Reality Labs и WhatsApp.

Об этом пишет Vox со ссылкой на на несколько источников, работающих в компании.

Во внутренней записке, размещенной на доске объявлений сотрудников Meta во вторник вечером и с которой ознакомилось Vox, компания сообщила сотрудникам, что увольнения начнутся в среду и коснутся широкого круга технических команд, в том числе работающих над Facebook, Instagram, Reality Labs и WhatsApp.

Представитель Meta подтвердил, что уведомление было отправлено сотрудникам, но отказался от дальнейших комментариев. По словам одного из источников, сокращения могут касаться около 4 тысяч рабочих мест.

"Это будет трудное время, поскольку мы прощаемся с друзьями и коллегами, которые сделали такой большой вклад в развитие Meta", - говорится в сообщении руководителя отдела HR Meta Лори Голер, .

Meta также просит сотрудников в Северной Америке, чья работа позволяет это сделать, работать дома в среду, чтобы дать людям "время обдумать новости".

Увольнения произошли после того, как в марте генеральный директор Meta Марк Цукерберг заявил, что компания сократит еще 10 тыс рабочих мест в ближайшие месяцы, после того, как в ноябре уже сократила 11 тысяч.

Ранее Цукерберг заявлял, что сокращения в апреле коснутся технических отделов, а еще один запланированный раунд сокращений в мае коснется бизнес-части компании.

В конце прошлого года в Meta, которая является материнской компанией Facebook, Instagram и WhatsApp, работало около 86 тыс сотрудников.

Напомним:

Материнская компания Facebook - компания Meta Platforms - начала второй раунд сокращений с 1 500 сотрудников в сфере рекрутинга и HR.

Материнская компания Facebook - Meta Platforms - заявила, что сократит 10 тысяч рабочих мест, став первой крупной технологической компанией, которая объявила о втором раунде массовых увольнений на фоне того, что отрасль готовится к глубокому экономическому спаду.

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Экономическая правда