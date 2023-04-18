Украина пока сохранит запрет на экспорт газа и угля – Минэнерго

Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что Украина пока сохранит запрет на экспорт газа и энергоугля для обеспечения национальных интересов.

Об этом он заявил во время пресс-конференции во вторник, пишет "Интерфакс-Украина".

"Пока что нет. Это очень сложный вопрос. Безусловно, бизнес заинтересован в экспорте. Но уже ретроспективно можно точно сказать: если бы он не был запрещен, то, учитывая ценовую конъюнктуру европейских рынков, весь газ частных собственников был бы в Европе", - сказал министр.

По мнению Галущенко, решение о запрете экспорта газа и энергоугля, принятое в условиях военного положения в 2022 году, гарантировало безопасность поставок энергоресурсов на внутреннем рынке.

По его словам, особенностью завершившегося ОЗП было, в частности то, что Украина его прошла абсолютно без импорта угля. По озвученным им данным, накануне ОЗП она имела объемы угля более 2 млн тонн, под конец ОЗП насчитывалось около 1,2 млн тонн, сейчас объем угля составляет около 1,5 млн тонн.

Напомним:

Украина ожидает, что объем экспорта электроэнергии сейчас будет выше, чем тот, что был в прошлом году - несмотря на это, только за счет доходов от экспорта восстановить энергосистему не удастся.

Ранее, в пятницу, 7 апреля, министр энергетики Украины Герман Галущенко подписал распорядительный документ, который позволяет начать процесс восстановления экспорта электроэнергии в условиях профицита генерирующей мощности.

Экономическая правда