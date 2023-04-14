"Укрнафта" с начала года заработала более 4 миллиардов

"Укрнафта", которую в прошлом году полностью отчудили в пользу государства, завершила первый квартал года с чистой прибылью в 4,3 млрд грн.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Такая оценка является предварительной. В компании говорят, что нарастить прибыль удалось благодаря увеличению добычи, внедрению рыночной реализации углеводородов, "оптимизации расходов и ликвидации непрозрачных схем".

Для сравнения, в 2020 году "Укрнафта" также заработала 4,3 млрд грн, а в 2021 году - 2,4 млрд грн.

По словам главы "Укрнафты" Сергея Корецкого, за год компания хочет получить 12 млрд грн чистой прибыли.

Напоминаем:

В ноябре прошлого года компании, связанные с Константином Жеваго, Игорем Коломойским, Вячеславом Богуслаевым и Константином Григоришиным перешли в собственность государства и в управление Министерства обороны.

Отчужденные государством "Укрнафта" и "Укртатнафта" возглавил экс-гендиректор сети АЗС WOG Сергей Корецкий.

"Укрнафта" является крупнейшей нефтедобывающей компанией страны. До отчуждения государством всех акций, 50%+1 акция принадлежала НАК "Нафтогаз Украины", а около 42% акций - группе компаний, связанных с бывшими акционерами ПриватБанка Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым.





