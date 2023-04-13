В Стамбуле возобновились проверки судов в рамках "зерновой инициативы"

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В среду возобновились инспекции судов, следующих в и из украинских портов в рамках "зерновой инициативы" после того, как во вторник впервые за время ее работы не было проведено ни одной проверки из-за саботажа со стороны РФ.

Об этом ЭП сообщили в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры.

В то же время РФ продолжает по-прежнему затягивать проверки судов.

Ранее в Совместном координационном центре (СКЦ) ожидали, что после остановки во вторник проверки возобновятся после "интенсивных обсуждений в рамках СЦКК при поддержке Организации Объединенных Наций и Турции".

В своем заявлении СКЦ также призвал "все задействованные стороны" выполнять свои обязанности для обеспечения беспрепятственного и безопасного движения судов в интересах продовольственной безопасности в мире.

Во вторник впервые за все время работы "зернового коридора" не прошло ни одной инспекции судов, ведь российская сторона единолично нарушила очередность проверок судов на вход в порты.

Сообщалось, что украинская сторона подала названия трех сухогрузов, как и предусмотрено соглашением. Но россияне вычеркнули эти названия и подали другие суда из текущей очереди, которая насчитывает 50 судов. Таким образом, суда, которые в портах уже ожидали с готовым к отгрузке продовольствием, не могли вовремя пройти инспекцию. Зато пройти могли те, на которых в портах ожидали позже.

В результате ни одно судно не смогло продолжить свой путь, что является фактической блокадой со стороны Москвы.

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Напоминаем:

18 марта вице-премьер-министр по восстановлению Александр Кубраков сообщил о продлении зерновой инициативы на 120 дней.