Україна каже, що Росія довела зернову угоду до "критичної ситуації"

Заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Юрій Васьков заявив про "критичну ситуацію" з втіленням Чорноморської зернової ініціативи з боку Росії.

Про це, як пише "Європейська правда", Васьков сказав в інтерв’ю The Guardian, опублікованому у вівторок.

У межах "зернової угоди" представники Росії, Туреччини та ООН інспектують судна на шляху до українських портів і з них. Спільна комісія узгоджує назви кораблів, які підлягають перевірці.

У вівторок, за словами заступника міністра інфраструктури України, жодних перевірок не відбулося.

Українська сторона подала назви трьох суховантажів, як і передбачено угодою. Але росіяни викреслили ці назви і подали інші судна з поточної черги, яка налічує 50 суден. В результаті жодне судно не змогло продовжити свій шлях, що є фактичною блокадою з боку Москви.

"Сьогодні ми маємо критичну ситуацію. Росіяни порушили умови Чорноморської зернової ініціативи. Вони вирішили в односторонньому порядку змінити плани українських портів. Це неприйнятно", – підкреслив Васьков.

Він додав, що в разі, якщо РФ продовжуватиме блокаду світові ціни на продовольство можуть зрости на 15%. У результаті українські фермери будуть змушені знову накопичувати зерно, як минулого літа, і постануть перед серйозними фінансовими труднощами.

Васьков наголосив, що Київ терміново порушив питання про дії Росії у вівторок перед ООН і Туреччиною.

Нагадаємо, 18 березня в уряді України повідомили про продовження зернової ініціативи на 120 днів. Водночас РФ потім заявила про продовження "зернової угоди" лише на 60 днів і пригрозила повним розривом, якщо не будуть виконані її ультимативні вимоги.

Європейська правда