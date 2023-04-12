Российский экспорт нефтепродуктов морским транспортом в марте вырос на 17% – Reuters

Российский экспорт нефтепродуктов морским транспортом вырос в марте на 17,3% в месячном измерении - частично за счет объемов, накопленных в феврале.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники на рынке.

По расчетам агентства, объемы увеличились до 12,374 млн тонн с 9,531 млн тонн в феврале.

Мартовский экспорт нефтепродуктов из российских портов вырос частично за счет объемов, накопленных в феврале, говорят источники.

Полное эмбарго на экспорт российских нефтепродуктов в страны ЕС вступило в силу 5 февраля, а "Большая семерка" (G7) также ввела ценовые ограничения на поставки российского топлива, напоминает агентство.

"Трейдеры придержали некоторые объемы экспорта в первую неделю февраля в ожидании договоренностей об ограничении цен, также некоторые отгрузки были задержаны из-за штормовой погоды в (Черном) море", - добавил один из источников.

По данным собеседников издания, экспорт нефтепродуктов через контролируемые Россией черноморские и азовские порты вырос на 42,4% в прошлом месяце до 5,094 млн тонн с 3,23 млн тонн в феврале, когда штормы помешали загрузке танкеров.

Российский экспорт топлива через балтийские порты Приморск, Высоцк, Санкт-Петербург и Усть-Луга в марте увеличился на 2% на ежедневной основе до 6,4 млн тонн с 5,665 млн тонн.

В то же время российские порты Дальнего Востока увеличили экспортную погрузку нефтепродуктов на 20% в сутки до 765 тыс тонн с 576 тыс тонн, свидетельствуют данные от источников и расчеты Reuters.

Напомним:

Российские продавцы лигроина - нефтепродукта, используемого для производства пластмасс и в нефтехимии, маркируют его как бензин или отправляют из портов без места назначения, чтобы экспорт продолжался несмотря на санкции.

Ожидается, что импорт более дешевого дизтоплива из России в Бразилию в апреле резко возрастет, составив 53% от общего объема дизельного топлива, поставляемого в страну, по сравнению с 0,2% годом ранее.

Экономическая правда