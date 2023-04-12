РФ "теневыми" способами поставляет свои нефтепродукты на рынок в обход санкциям

Российские продавцы лигроина - нефтепродукта, используемого для производства пластмасс и в нефтехимии, маркируют его как бензин или отправляют из портов без места назначения, чтобы экспорт продолжался несмотря на санкции.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на аналитиков FGE и Kpler, а также собственных источников.

Сейчас четкого рынка сбыта для российского лигроина нет, поскольку его основные покупатели - Южная Корея и Европа - после введенных санкций не могут получать его напрямую, объясняет руководитель отдела сжиженных углеводородов в консалтинговой компании FGE Арман Ашраф.

Хотя Китай и Индия много потребляют, обе страны имеют достаточные внутренние запасы, а Южная Корея, которая была ключевым потребителем до полномасштабного вторжения РФ в Украину.

В марте Россия отгрузила около 1,34 млн тонн лигроина - почти так же, как в прошлом году. Но остается вопрос, останутся ли эти объемы в течение следующих месяцев.

Сейчас российский бензин отправляется в хранилища в Объединенных Арабских Эмиратах и Западной Африке, что раньше было редкостью. "Это может быть лигроин или, возможно, даже бензин с большим количеством лигроина", - предполагает Ашраф.

Причина для такого смешивания заключается в том, что потолок цен на лигроин значительно ниже потолка на дизель - 45 долларов против 100 долларов за баррель.

Это может свидетельствовать о попытках скрыть происхождение российской нефти, а также о сложностях с поиском покупателей. До введения санкций почти все грузы имели назначения, но в марте эта доля выросла до почти четверти экспорта.

Также, РФ прибегла к "передокументированию", или смешиванию собственных нефтепродуктов с нероссийскими в таких торговых центрах, как Сингапур и ОАЭ. Эта практика набрала обороты после войны и не демонстрирует никаких признаков ослабления после введения санкций.

По данным Kpler, объемы нефти, отгружаемой из России и направляющейся в Сингапур, в марте почти в четыре раза увеличились до 164 тыс тонн по сравнению с прошлым годом. Грузопоток из ОАЭ подскочил до 156 тыс тонн с нуля.