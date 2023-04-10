Японія розглядає можливість використання ChatGPT для урядовців

Японія розгляне можливість впровадження технології штучного інтелекту ChatGPT від OpenAI на урядовому рівні, якщо будуть вирішені проблеми з конфіденційністю та кібербезпекою.

Про це заявив головний секретар кабінету міністрів Хірокадзу Мацуно, передає Reuters.

Зауваження Мацуно прозвучали незадовго до зустрічі виконавчого директора OpenAI Сема Альтмана з прем’єр-міністром Японії Фуміо Кісіда під час візиту до Японії, де Альтман сказав, що його компанія "розглядає можливість відкриття офісу".

"Ми сподіваємося... створити щось чудове для японців, зробити моделі кращими для японської мови та японської культури", — розповів Альтман після зустрічі з Кішідою.

За словами Мацуно, Японія продовжить оцінювати можливості запровадження штучного інтелекту для зменшення робочого навантаження на державних службовців після того, як оцінить, як реагувати на проблеми, такі як витік даних.

Після обмеження ChatGPT в Італії, яке надихнуло інші європейські країни на вивчення таких заходів, OpenAI представив італійському регулятору заходи щодо усунення проблем із порушенням конфіденційності.

Компанія заявила, що працює над розробкою тонкої політики проти поведінки, яка становить справжній ризик для людей.

Генеральний директор OpenAI Альтман сказав, що він розповів японському Kishida про переваги цієї технології та те, як пом’якшити недоліки на зустрічі в понеділок у Токіо.

Економічна правда