Ахметов инициирует арбитраж против РФ за захваченные активы, в том числе – "Донбасс Арену" 

Миллиардер Ринат Ахметов инициирует арбитраж против РФ, в котором потребует от агрессора компенсации всех убытков, причиненных ему в 2014-2017 годах в результате захвата активов.

Об этом сообщила пресс-служба холдинговой компании СКМ, основателем и бенефициаром которой является Ахметов.

В рамках арбитража Ахметов потребует от России компенсировать все убытки, которые ему нанесли в течение 2014-2017 годов в результате вмешательства в деятельность или экспроприации активов и инвестиций террористическими группами, так называемыми "ДНР" и "ЛНР", под руководством или контролем России.

К таким активам входят десятки предприятий добывающего, металлургического, энергетического секторов, недвижимость, в частности - "Енакиевский металлургический завод", "ДТЭК Ровенькиантрацит", "ДТЭК Свердловантрацит", учебно-тренировочная база "Кирша" и "Донбасс Арена", в строительство которой было инвестировано более 400 млн долл.

"Россия должна понести наказание за свои преступления против Украины и украинцев, отсчет которых ведется с 2014 года. Поэтому я подаю иск на полное возмещение страной-агрессором всех причиненных нам с 2014 года убытков на незаконно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. ... Возмещенные средства я буду вкладывать в восстановление и строительство новых предприятий, создание рабочих мест и рост экономики Украины", - заявил Ахметов.

Напоминаем:

В прошлом году миллиардер Ринат Ахметов подал иск в Европейский суд по правам человека против РФ о компенсации за грубые нарушения его прав собственности во время неспровоцированной военной агрессии России против Украины.

В сентябре 2018 года ДТЭК начал подготовку иска к РФ из-за потерянных активов в Крыму, а в ноябре 2018 года энергохолдинг подал иск в арбитраж.