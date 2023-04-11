Украина планирует экспортировать в Европу больше электроэнергии, чем в прошлом году

Украина ожидает, что объем экспорта электроэнергии сейчас будет выше, чем тот, что был в прошлом году - несмотря на это, только за счет доходов от экспорта восстановить энергосистему не удастся.

Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко в эфире "Единых новостей".

"Сейчас мы надеемся выйти на те объемы экспорта, которые были в прошлом году. Мы планируем и будем вести переговоры и по их увеличению, потому что сегодня резерв в системе позволяет это сделать", - отметил Галущенко.

В то же время министр подчеркнул, что приоритетом является обеспечение внутренних потребностей в электроэнергии, поэтому в случае изменения ситуации экспорт может быть остановлен. "Безусловно, речь не может идти об экспорте электроэнергии в условиях, если не будет обеспечен надлежащий уровень генерации", - добавил он.

Прибыли от экспорта электроэнергии позволят привлечь дополнительные финансовые ресурсы для восстановления энергетических объектов, которые были разрушены или повреждены в результате российских атак. Однако, этих средств будет недостаточно.

"К сожалению, мы не видим возможности полностью закрыть за счет экспорта соответствующие финансовые потребности для восстановления энергосистемы к следующему отопительному сезону. Здесь есть целый ряд других решений, которые сейчас обсуждаются. Но, безусловно, возможность получения средств от экспорта даст возможность финансово подпитывать наши генерации и компании для того, чтобы иметь ресурс", - объясняет Галущенко.

Сейчас также планируется увеличить пересечения между Украиной и Польшей, что позволит нарастить объемы экспорта.

Напоминаем:

Ранее, в пятницу, министр энергетики Украины Герман Галущенко подписалраспорядительный документ, который позволяет начать процесс восстановления экспорта электроэнергии в условиях профицита генерирующей мощности.

Сообщалось, что благодаря профициту мощности в энергосистеме Украина могла быполучить около 500 млн грн от экспорта электроэнергии.

После первой массированной атаки россиян по украинской энергосистеме 10 октября Украина прекратила экспорт электроэнергии.

В начале марта сообщалось, что Украина может возобновить экспорт электроэнергии после улучшения ситуации с электроснабжением в Одесской области.





