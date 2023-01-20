В прошлом году девять российских авиакомпаний прекратили полеты из-за санкций

В 2022 году в России остановили полеты девять местных авиакомпаний, у четырех из них Росавиация приостановила основной документ - сертификат эксплуатанта, у еще одной - сертификат был аннулирован.

Об этом пишет "Коммерсантъ".

При этом в большинстве случаев приостановка полетов связана с санкциями после вторжения России в Украину.

Так, три сертификата были отозваны непосредственно из-за западных санкций.

В частности, авиакомпания "Камчатка" объявила о прекращении работы из-за невозможности купить в США три самолета Cessna Grand Caravan. SkyGate, занимавшая третье место по объему грузоперевозок, теперь работает в Азербайджане.

Петербургская компания "Быстролет" планировала использовать джеты Hawker Beechcraft, но лишилась сертификата из-за отсутствия самолета.

В то же время компания "Роствертол Авиа", входящая в структуру "Ростеха", не смогла использовать вертолеты МИ-2 из-за проблем с запчастями. В 2022 году также лишилась сертификата компания "Скол" из Калининграда, находящаяся в стадии банкротства, однако Росавиация запретила ей использовать воздушные суда еще в 2021 году.

В прошлом году на фоне западных санкций прекратили работу компании Royal Flight, бизнес-оператор "Сириус Аэро", грузовые "Атран" и AirBridgeCargo, однако они сохраняют сертификаты.

После аннулирования сертификат эксплуатанта не восстанавливается. В предыдущие пять лет сертификата лишились пять компаний.

По данным издания, в реестре Росавиации числится 114 перевозчиков, однако две трети пассажиропотока обеспечивают пять крупнейших компаний. По мнению источника издания, ситуация не благоприятна для региональных компаний, которым придется войти в структуру крупных перевозчиков.

Экономическая правда