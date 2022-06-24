В Microsoft пообещали сокращать бизнес в РФ, пока от него ничего не останется

Корпорация Microsoft планирует сокращать свой российский бизнес, пока от него ничего не останется.

Об этом в интервью Washington Post заявил президент компании Брэд Смит.

"Что касается России, то мы будем сокращать свой бизнес до тех пор, пока в конце концов [от него] не останется почти ничего или вообще ничего", - сказал Смит.

Он объяснил, что компания хочет помочь своим сотрудникам и думает над тем, как обеспечить им поддержку, в которой они нуждаются и которой заслуживают, потому что не они начали войну.

В марте Microsoft объявила о приостановлении продаж своих товаров и оказании услуг на территории России. Как заявлял Смит, решение связано с санкциями, введенными в отношении России в ответ на ее вторжение в Украину.

Смит отмечал, что Microsoft помогает Украине в вопросах кибербезопасности, а фонд Microsoft Philanthropies оказывает поддержку украинским беженцам, оказывая технологии и финансовую поддержку Международному комитету Красного Креста и ООН.

Напомним:

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Американская корпорация Microsoft существенно сокращает свой бизнес в России, присоединяясь к перечню известных технологических компаний, которые сокращают деятельность или совсем уходят из РФ после ее вторжения в Украину.

Экономическая правда